Харьковские паралимпийцы-фехтовальщики завоевали медали чемпионата мира

Соревнования проходили с 17 по 23 сентября в Южной Корее.
В фехтовании на сабле среди женщин бронзовым призером чемпионата мира в категории А стала харьковчанка Евгения Бреус.
Еще одну бронзовую медаль харьковские паралимпийцы завоевали в командных соревнованиях. Евгения Бреус и Елена Федота вместе со львовянкой Натальей Морквич и Надеждой Делог из Закарпатской области стали призерами в женской командной сабле, выиграв в борьбе за третье место у соперниц из Польши.
В целом на этом чемпионате, где выступали более 200 спортсменов из 30 стран мира, национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 3 золотые и 7 бронзовых медалей.
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