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25.09.2019  08:32   

Харьковские паралимпийцы-фехтовальщики завоевали медали чемпионата мира

Соревнования проходили с 17 по 23 сентября в Южной Корее.


// ХОГА
«Золото» чемпионата завоевала в фехтовании на рапире в категории С среди женщин харьковчанка Анна Пашкова. В решающем поединке она выиграла у соперницы из России. Также на счету Анны была бронзовая медаль в фехтовании на шпаге в категории С.

В фехтовании на сабле среди женщин бронзовым призером чемпионата мира в категории А стала харьковчанка Евгения Бреус.

Еще одну бронзовую медаль харьковские паралимпийцы завоевали в командных соревнованиях. Евгения Бреус и Елена Федота вместе со львовянкой Натальей Морквич и Надеждой Делог из Закарпатской области стали призерами в женской командной сабле, выиграв в борьбе за третье место у соперниц из Польши.

В целом на этом чемпионате, где выступали более 200 спортсменов из 30 стран мира, национальная паралимпийская сборная Украины завоевала 3 золотые и 7 бронзовых медалей.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  фестование, паралимпийцы, харьков
 
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