25.09.2019 13:23

В городе пройдет спортивно-патриотический квест

Мероприятие пройдет 28 сентября на территории тренингового центра ГУ Нацполиции в Харьковской области.



//city.kharkov.ua

Спортивно-патриотический квест состоится 28 сентября на территории тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области (ул. Сокольники, 23).

Как сообщили организаторы, это командная игра для всех желающих, которые хотят попробовать себя в роли миротворца.

Квест состоит из нескольких частей - преодоление полосы препятствий, конкурсы и проверка знаний по теме.

Дополнительную информацию можно узнать по тел.: +38(068)610-42-49.