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25.09.2019  13:23   

В городе пройдет спортивно-патриотический квест

Мероприятие пройдет 28 сентября на территории тренингового центра ГУ Нацполиции в Харьковской области.


//city.kharkov.ua
Спортивно-патриотический квест состоится 28 сентября на территории тренингового центра Главного управления Национальной полиции в Харьковской области (ул. Сокольники, 23).
 
Как сообщили организаторы, это командная игра для всех желающих, которые хотят попробовать себя в роли миротворца.
 
Квест состоит из нескольких частей - преодоление полосы препятствий, конкурсы и проверка знаний по теме. 
 
Дополнительную информацию можно узнать по тел.: +38(068)610-42-49.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  квест, полиция, харьков
 
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