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25.09.2019  19:51   

Бадминтон. Харьковчане - сильнейшие в Украине (ФОТО)

Спортсмены Первой столицы выиграли чемпионат Украины.


//kharkivoda.gov.ua
Соревнования состоялись в Харьковской школе высшего спортивного мастерства.
 
Участие в командном чемпионате Украины по бадминтону в высшей лиге приняли 10 команд из 5 областей Украины.
 
По итогам чемпионата первое место заняла команда Днепр – ХБСК, в которую вошли харьковчане Виталий Рева, Владислава Лесная, Полина Бугрова, Мария Столяренко, Яна Собко и София Лаврова, а также четыре бадминтониста из Днепра.
 
В финале они со счетом 5:0 обыграли команду «Харьков-1» (Геннадий Натаров, Михаил Махновский, Иван Мединский, Андрей Калякин, Владислав Ландяк, Евгения Кантемир, Александра Киселева, Анастасия Прозорова, Виктория Погребняк и Марина Бондаренко). Третье место заняла команда из города Одесса.
 
Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, чемпионы и призеры, харьков
 
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