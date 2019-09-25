25.09.2019 19:51

Бадминтон. Харьковчане - сильнейшие в Украине (ФОТО)

Спортсмены Первой столицы выиграли чемпионат Украины.



//kharkivoda.gov.ua

Соревнования состоялись в Харьковской школе высшего спортивного мастерства.

Участие в командном чемпионате Украины по бадминтону в высшей лиге приняли 10 команд из 5 областей Украины.

По итогам чемпионата первое место заняла команда Днепр – ХБСК, в которую вошли харьковчане Виталий Рева, Владислава Лесная, Полина Бугрова, Мария Столяренко, Яна Собко и София Лаврова, а также четыре бадминтониста из Днепра.

В финале они со счетом 5:0 обыграли команду «Харьков-1» (Геннадий Натаров, Михаил Махновский, Иван Мединский, Андрей Калякин, Владислав Ландяк, Евгения Кантемир, Александра Киселева, Анастасия Прозорова, Виктория Погребняк и Марина Бондаренко). Третье место заняла команда из города Одесса.

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.