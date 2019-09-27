27.09.2019 15:45

Воспитанница харьковского тенниса, проиграв в 1/4 китайского турнира WTA, получит второй шанс в парном турнире в столице поднебесной

Свитолина и Ястремская получили соперниц в Пекине, где в парном разряде сыграют четыре украинские теннисистки.



ФОТО: Даяна Ястремская и Элина Свитолина / Getty Images

7 сентября, состоялась жеребьевка основного раунда турнира WTA Premier Mandatory в китайском Пекине.

В основной сетке Украину представят две теннисистки: Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Катерина Козлова же будет пробиваться через отборв.

Элина в первом раунде сыграет с Анастасией Севастовой, а Даяне будет противостоять Каролин Гарсия.

Кроме того, украинки также будет играть в парном разряде: Даяна Ястремская в паре с Еленой Остапенко сыграет против дуэта Вания Кинг/Моника Никулеску, а Катерина Бондаренко с Александра Крунич будет играть против Дарьи Юрак и Марии-Хосе Мартинес-Санчес.

Людмила Киченок с Дезире Кравчик померюяются силами против Каролины и Кристины Плишковой, Надежда Киченок и Эбигейл Спирс встретятся с Анной-Леной Грёнефельд и Деми Схюрс.