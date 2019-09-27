27.09.2019 16:24

Харьковский новичок: чего ждать от команды в Суперлиге на хайпе от развала Политехника

27 сентября, матчем Днепр – Харьковские Соколы стартует первенство украинской баскетбольглй Суперлиги.



ФОТО: ФБУ

Вполне возможно, этот сезон будет самый равный и интересный с сезона 2012/2013, когда даже аутсайдер мог нанести поражения лидеру.

В минувшем сезоне середняк Высшей лиги, который мог дома потрепать нервы лидерам, но также мог и оступится на команде, заведомо слабейшей, нежели они. Ни о каком спортивном принципе речь и идти не могла, харьковчане не то что не попали в список медалистов второго по силе дивизиона, они не вошли даже в восьмерку сильнейших, которая боролась за призовые места.

Однако в украинском баскетболе спортивный принцип никогда не был главным. В элиту заходил тот, кто мог себе это позволить. К тому же, у "соколов" есть отмазка ввиду того, что их просто подтянули по географическому правилу вместо Политехника.

Из того же Политехника был забран и главный тренер Леонид Коваль. В минувшем сезоне он поставил беспросветному аутсайдеру симпатичную игру и вывел их в финал четырех Кубка, выбив в 1/4 Химик. Увы, подобный трюк в плей-офф чемпионата южненцы повторить не позволили. В свое время, он неплохо справлялся и в Будивельнике, поэтому замену Олега Манойленка на него можно считать нормальным шагом. 33-летний Манойленко, тренировавший "соколов" с момента их зарождения, будет входить в тренерский штаб.

Кроме тренера все ожидали, что в Суперлиге из Политехников останутся и украинцы Антон Рочняк с Романом Козловым, но перейти согласился только последний. Из прошлогоднего состава остался лишь защитник Ярослав Удоденко, который в этом году не будет получать столько же игровых минут, как сезоном ранее. Делить крохи времени с ним будет и Андрей Шаповалов, попавший в прошлом сезоне в симоволическую сборную Первой лиги Польши.

Молодой Александр Тарасенко получит очередной шанс доказать, что он перерос звание перспективный и готов играть уже и важные минуты. Дмитрий Тихонов, некогда основной центровой бронзового призера Кривбасса, в прошлом сезоне докатился до чемпионата Казахстана, но в этом должен показать, что еще может быть полезным и на уровне Суперлиги.

Главным приобретением среди украинцев, безусловно, являются Дмитрий Липовцев и Игорь Бояркин. Да, прошлый год у них из-за травм выдался скомканным, однако не стоит забывать, что они были важным винтиком в чемпионской системе Михельсона образца 2018 года. Если здоровья их не будет беспокоить, то игроки обязательно вернутся на свой отличный, как по меркам украинской лиги, уровень.

Отлично клуб работал и с выбором иностранных игроков. Лидером должен был стать Деон Бартон. Защитник играл в D-league, неплохо смотрелся в NCAA за Айову Стэйт, а в чемпионате Австралии и вовсе вызывался на МВЗ. Однако по семейным причинам вынужден был покинуть команду и теперь на начале сезона у клуба будет определенная брешь в задней линии. Прямиком из студенческого баскетбола состав команды пополнил литовец Паулюс Жалис.

Некогда он был очень перспективным, вызывался даже в сборную Литвы U-17, пока что ему не удалось реализовать свой потенциал, возможно, именно в чемпионате Украины он покажет, что не зря в юности получал немало авансов, хотя в предсезонных играх он не показал ничего сверхнеобычного. Куда интереснее выглядит пара Джексон – Тиг. Именно этот дуэт выделялся на товарищеском Кубке Прометея.

Прогноз: 8-е место

Главная проблема та же, что и у Политехника – отсутствие глубины ростера. Возможно, если на место ушедшего Бартона удастся найти отличного исполнителя, Романо Козлов останется на своем уровне, а Липовцев и Бояркин вернут свои лучшие кондиции, то будет седьмое. Но это потолок для этого новичка Суперлиги.