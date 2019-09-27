Главная Новости Спорт Бронзу украинского чемпионата привезли в Харьков биатлонисты
27.09.2019  15:31   

Бронзу украинского чемпионата привезли в Харьков биатлонисты

Соревнования прошли с 21 по 25 сентября в Чернигове.


// ХОГА
Ольга Абрамова финишировала третьей в спринте среди женщин с результатом 21 минута 8 секунд. Она допустила один «промах» и отстала от победителя Дарьи Блашко из Киевской области на 56.7 сек. Второй финишировала киевлянка Елена Пидгрушная.

В женском масс-старте харьковчанка Оксана Коваленко показала третий результат 30:26.5. Победу завоевала Анастасия Дидоренко из Сумской области, которая опередила Оксану на 2 минуты 0.1 секунды. «Серебро» завоевала еще одна сумская биатлонистка Виктория Ермакова.

В шаге от медали харьковские спортсмены остановились в смешанной эстафете. Оксана Коваленко, Ольга Абрамова, Евгений Завада и Степан Кинаш преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 19.3 секунды и заняли четвертое место. Победа была за командой «Киевская область-1» (1:13.55.0).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  биатлон, харьков
 
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