Бронзу украинского чемпионата привезли в Харьков биатлонисты

Соревнования прошли с 21 по 25 сентября в Чернигове.
В женском масс-старте харьковчанка Оксана Коваленко показала третий результат 30:26.5. Победу завоевала Анастасия Дидоренко из Сумской области, которая опередила Оксану на 2 минуты 0.1 секунды. «Серебро» завоевала еще одна сумская биатлонистка Виктория Ермакова.
В шаге от медали харьковские спортсмены остановились в смешанной эстафете. Оксана Коваленко, Ольга Абрамова, Евгений Завада и Степан Кинаш преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 19.3 секунды и заняли четвертое место. Победа была за командой «Киевская область-1» (1:13.55.0).
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