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30.09.2019  12:52   

Харьковская теннисистка победила на турнире в Чехии

Харьковская теннисистка Марина Чернышова выиграла парный разряд турнира ITF в городе Брно (Чехия).


://city.kharkov.ua

Спортсменка выступала под третим номером в паре с теннисисткой из Словакии Шанталь Шкамловою.

В финале дуэт со счетом 6:7 (4:7), 6:4 (10:4) обыграл польско-словацкую пару Анну Хертель и Вивьен Юхасову.

Источник:   ХГС
 Тэги:  теннис, харьков, спорт, турнир, форма
 
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