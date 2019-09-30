Харьковская теннисистка победила на турнире в Чехии

Харьковская теннисистка Марина Чернышова выиграла парный разряд турнира ITF в городе Брно (Чехия).
Спортсменка выступала под третим номером в паре с теннисисткой из Словакии Шанталь Шкамловою.
В финале дуэт со счетом 6:7 (4:7), 6:4 (10:4) обыграл польско-словацкую пару Анну Хертель и Вивьен Юхасову.
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Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
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