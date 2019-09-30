30.09.2019 12:43

На выходных в Харькове прошла военно-патриотическая игра для молодежи (ФОТО)

Военно-патриотическая игра для молодежи «Сила духа» состоялась 28 сентября на базе тренингового центра Национальной полиции Украины в Харьковской области.



//city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, мероприятие прошло с целью национально-патриотического воспитания и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

Около 100 участников от 16 до 35 лет в составе команд выполняли физические упражнения и преодолевали полосу препятствий. Кроме того, все желающие смогли ознакомиться с работой полиции, посмотреть показательные выступления кинологов с собаками, сотрудников батальона полиции особого назначения и представителей Харьковского десантно-спортивного клуба «Маргеловец».

Организаторы мероприятия - Управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и отдел ювенальной превенции Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.