Главная Новости Спорт На выходных в Харькове прошла военно-патриотическая игра для молодежи (ФОТО)
30.09.2019  12:43   

На выходных в Харькове прошла военно-патриотическая игра для молодежи (ФОТО)

Военно-патриотическая игра для молодежи «Сила духа» состоялась 28 сентября на базе тренингового центра Национальной полиции Украины в Харьковской области.


//city.kharkov.ua
Как сообщили организаторы, мероприятие прошло с целью национально-патриотического воспитания и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.
 
Около 100 участников от 16 до 35 лет в составе команд выполняли физические упражнения и преодолевали полосу препятствий. Кроме того, все желающие смогли ознакомиться с работой полиции, посмотреть показательные выступления кинологов с собаками, сотрудников батальона полиции особого назначения и представителей Харьковского десантно-спортивного клуба «Маргеловец».
 
Организаторы мероприятия - Управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и отдел ювенальной превенции Управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  военно-патриотическая игра, сила духа, харьков
 
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