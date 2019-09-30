На выходных в Харькове прошла военно-патриотическая игра для молодежи (ФОТО)

Военно-патриотическая игра для молодежи «Сила духа» состоялась 28 сентября на базе тренингового центра Национальной полиции Украины в Харьковской области.
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков.
30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.
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давл.:
ветер: