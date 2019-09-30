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30.09.2019  14:58   

Пекинский реванш за Майами: двумя брейками харьковчанка победила "неудобную" китаянку

Элина Свитолина вышла в третий круг соревнований в Китае.


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Теннисистки провели на корте чуть более 2 часов. По ходу первого сета девушки дважды обменивались брейками (Ван не подала на партию при счете 6-5), а на тай-брейке Свитолина оформила два мини-брейка против одного у китаянки. Во втором сете соперницы также выиграли по два гейма на подаче друг друга (Ван не воспользовалась преимуществом 4-1), после чего на еще одном тай-брейке Свитолина выиграла 7 розыгрышей из 8.

Итог второго круга China Open - Premier Mandatory:

Элина Свитолина (Украина, 3) - Ван Яфань (Китай) 7-6(5), 7-6(1)

На счету Элины Свитолиной 6 эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейкпоинта из 10. Ван Яфань допустила 7 двойных ошибок (ни одного эйса) и выиграла 4 брейкпоинта из 6.

Первый сет получился очень напряженным. Китаянка при поддержке болельщиков не хотела отдавать инициативу Свитолиной. В свою очередь, Элина в решающие моменты проявила собранность и характер, сумев «затащить» сет на тайбрейке. По идее, это должно было бы дать нашей теннисистке преимущество на вторую партию, но две свои подачи Элина подарила Ван Яфань, а сама сделала только один брейк.

В перерыве при счете 4:1 в пользу китаянки Элина выглядела очень злой, поэтому Эндрю Белтс не сколько подсказывал по игре, сколько успокаивал подопечную. Это сработало – подачу Ван Яфань наша теннисистка взяла легко, вернувшись в борьбу за сет. Элина доставала фантастические мячи, что, безусловно, добавляло эмоций и уверенности в действиях.

При счете 3:4 китаянка была близка к еще одному брейку, но в простой ситуации ошиблась, а Элина сравняла счет. В итоге, дело снова дошло до тайбрейка, который Свитолина взяла очень уверенно.

Для теннисисток это был второй очный поединок. Весной этого года Свитолина проиграла китаянке на турнире в Майами. Для 49-й ракетки мира Ван Яфань это был восьмой в карьере матч против соперницы из топ-10 рейтинга (1-7).

В третьем раунде Элина Свитолина сыграет с победительницей матча София Кенин – Анастасия Павлюченкова.

Источник:   БТУ
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, турнир, премьер
 
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