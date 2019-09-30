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30.09.2019  16:01   

На Харьковщине прошел этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу (ФОТО)

Этап Кубка мира среди пар и чемпионат Европы среди команд формейшн по акробатическому рок-н-роллу проходил с 28 по 29 сентября на базе Дворца спорта «Локомотив» им. Кирпы.


// ХОГА
В соревнованиях приняли участие 688 спортсменов из 12 стран мира.

За Кубок мира соревновались пары, также состоялся чемпионат Европы команд формейшн.

Результаты выступления харьковских спортсменов на этапе Кубка мира среди пар:

- юниоры: 2 место - Манжос Максим и Шамрай Александра;

- юноши и девушки: 1 место - Тагайбай Георгий и Каверина Елизавета; 2 место - Антонов Захар и Дорошко Карина;

- дети: 1 место - Морус Артем и Хиленко Ярослава; 2 место - Потоман Дмитрий и Крикливая Амалия; 3 место - Юдин Вячеслав и Черная Арина.

Результаты выступления харьковских спортсменов на чемпионате Европы среди команд формейшн:

- юниоры: 1 место - команда «Sparta»;

- девушки - юниоры: 2 место - команда «Soul».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  рок-н-ролл, харьков
 
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