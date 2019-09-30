30.09.2019 16:01

На Харьковщине прошел этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу (ФОТО)

Этап Кубка мира среди пар и чемпионат Европы среди команд формейшн по акробатическому рок-н-роллу проходил с 28 по 29 сентября на базе Дворца спорта «Локомотив» им. Кирпы.



// ХОГА