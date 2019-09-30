На Харьковщине прошел этап Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу (ФОТО)

Этап Кубка мира среди пар и чемпионат Европы среди команд формейшн по акробатическому рок-н-роллу проходил с 28 по 29 сентября на базе Дворца спорта «Локомотив» им. Кирпы.
За Кубок мира соревновались пары, также состоялся чемпионат Европы команд формейшн.Результаты выступления харьковских спортсменов на этапе Кубка мира среди пар:
- юниоры: 2 место - Манжос Максим и Шамрай Александра;
- юноши и девушки: 1 место - Тагайбай Георгий и Каверина Елизавета; 2 место - Антонов Захар и Дорошко Карина;
- дети: 1 место - Морус Артем и Хиленко Ярослава; 2 место - Потоман Дмитрий и Крикливая Амалия; 3 место - Юдин Вячеслав и Черная Арина.
Результаты выступления харьковских спортсменов на чемпионате Европы среди команд формейшн:
- юниоры: 1 место - команда «Sparta»;
- девушки - юниоры: 2 место - команда «Soul».
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