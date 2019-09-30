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30.09.2019  16:32   

Харьковчане уверенно победили на чемпионате Украины по боксу

Соревнования среди мужчин состоялись с 23 по 29 сентября в Мариуполе. Сборная Харьковщины завоевала 2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовую награду и заняла первое место в медальном зачете.


// ХОГА

Участие в чемпионате приняли сильнейшие боксеры из всей страны. Харьковчане дважды поднимались на высшую ступень пьедестала, при этом в последний день чемпионата состоялись два финальных харьковских дерби.

В финале весовой категории до 63 кг на ринге встретились харьковчане Юрий Шестак и Ярослав Харцыз. На пути к «золотому» поединку Юрий выиграл у соперников из Киева, Днепропетровской и Херсонской областей. Ярослав победил представителя Днепропетровской области, потом - харьковчанина Яниса Куриленко и боксера из Черниговской области, а в финале - своего более опытного земляка Юрия Шестака со счетом 5:0.

Еще одно финальное харьковское дерби состоялось в весе до 91кг. Сергей Горсков со счетом 5:0 выиграл у соперников из Киева, Днепропетровской и Одесской областей, а в финале - также по единогласному решению судей – у харьковчанина Роберта Мартона, который на пути к своей серебряной награде уверенно победил киевлянина и в полуфинале - харьковчанина Рамазана Муслимова, который, соответственно, стал бронзовым призером.

Еще одну серебряную медаль Харьковщине принес Максим Коц. В весовой категории до 81кг он победил боксеров из Киева, Донецкой и Черниговской области, но в финале уступил 0:5 Степану Грекулу из Черновицкой области.

В медальном зачете сборная Харьковской области заняла первое место, второе было за боксерами Киева, а третье заняла полтавская команда.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Украины, которая будет бороться за лицензии на Олимпиаду - 2020.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бокс, харьков
 
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