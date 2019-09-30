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30.09.2019  17:21   

Выходные в Харькове прошли в упорное борьбе за путевки в Венгрию

28 и 29 сентября 3019 в спорткомплексе «Политехник» состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, посвященный памяти мастера спорта международного класса Мурада Караева, на котором спортсмены Харьковщины получили три награды.


://dmskh.gov.ua

Участие в соревнованиях приняли 156 борцов из Украины, Белоруссии, Молдовы, Румынии, Дагестана и Германии. По итогам турнира спортсмены Харьковской области завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Серебряным призером в весовой категории до 74кг стал Мухаммед Алиев, который в финале уступил 3: 8 Зурабу Капраеву из Румынии.

Бронзовую медаль в весе до 57кг завоевал КамильКеримов. В поединке за третье место он со счетом 7: 5 победил соперника из Донецкой области.

Также бронзовым призером стал ДемидКараченко. В борьбе за «бронзу» в весовой категории до 86кг он победил 10: 8 соперника из Дагестана.

В шаге от награды остановился в весе до 61кг харьковчанин Павел Визир. В поединке за третье место он уступил сопернику из Одессы.

Данный турнир стал одним из этапов отбора и подготовки сборной команды Украины к чемпионату мира U23, который в конце октября состоится в столице Венгрии.

Источник:   Управление по делам молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  борьба, путевки, харьков, чемпионат, мира
 
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