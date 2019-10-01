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01.10.2019  12:49   

Стали известны самые сильные студенты Харькова (ФОТО)

На выходных на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко прошел Первый командный турнир по стронгмену «Студенческий богатырь Харькова 2019».


//city.kharkov.ua
В соревнованиях приняли участие команды студентов из восьми высших учебных учреждений Харькова. Участникам необходимо было выполнить четыре упражнения:
 
- «Супер-йок» (дистанция - 20 м, коромысло - 150 кг);
- «Лог-лифт» (штанга - 50 кг);
- «Прогулка фермера» (дистанция - 20 м, чемоданы по 60 кг в каждой руке);
- «Тайер Флип» (колеса по 120-150 кг, 6-8 переворотов).
 
По итогам соревнований 1-е место завоевала команда Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба в составе Николая Погорелого и Сергея Хижняка. 2-е место заняли студенты Харьковского национального университета радиоэлектроники Юрий Бондаренко и Владислав Иванов, а 3-е - студенты Харьковской государственной академии физической культуры Игорь Охрименко и Сергей Бабенко.
 
Организаторы мероприятия - Харьковский городской центр досуга молодежи, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта и Федерация богатырей Украины.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  самые сильные, студенты, харьков
 
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