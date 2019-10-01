Харьковские тхэквондисты посоревновались за кубок области

01.10.2019 18:06

29 сентября в спорткомплексе Национальной юридической академии Украины состоялся открытый Кубок Харьковской области по тхэквондо ВТФ, который собрал более 300 спортсменов.

Участие в соревнованиях приняли тхэквондисты из Харькова и области, а также гости из Полтавы и Днепра, которые разыграли медали в пяти возрастных категориях дети (2012-2013 г. р.), младшие юноши (2010-2011 г. р.), юноши (2008-2009 г. р.), кадеты (2005-2007 г. р.) и юниоры (2004-2002 г. р.).

Во время соревнований участников от Харьковской облгосадминистрации поприветствовал куратор вида спорта Департамента по делам молодежи и спорта Руслан Байрамов.

По итогам Кубка победу в общекомандном зачете завоевали воспитанники харьковской КДЮСШ №2, на счету которых было 13 золотых, 18 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место заняли тхэквондисты КДЮСШ №6 (11 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых), третье – спортсмены КДЮСШ №8 (10 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей).

Кроме того, кубками были награждены лучшие команды в четырех возрастных категориях.

Также были отмечены лучшие спортсмены, лучшие тренеры и судьи соревнования.

Лучшими рефери стали харьковчане Денис Иващенко и Сабина Муслюмова.

Лучшим тренером Кубка области признан Владислав Соловьев (харьковская КДЮСШ №6), воспитанники которого завоевали 7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Лучшими спортсменами признаны: Алишан Мамедов (КДЮСШ №2) - победитель Кубка в весовой категории до 24кг среди младших юношей и Ангелина Казакова (ДЮСШ Изюм) - победитель в весовой категории до 28кг среди младших девушек.

Эти соревнования стали одним из этапов подготовки спортсменов Харьковской области к Кубку Федерации тхэквондо ВТФ Украины среди юниоров и кадетов, который 19 и 20 октября этого года состоится в Ивано-Франковске. Параллельно этим соревнованиям, также в Ивано-Франковске, пройдет Кубок Украины среди взрослых, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.