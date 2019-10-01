Харьковские тхэквондисты посоревновались за кубок области

29 сентября в спорткомплексе Национальной юридической академии Украины состоялся открытый Кубок Харьковской области по тхэквондо ВТФ, который собрал более 300 спортсменов.
Во время соревнований участников от Харьковской облгосадминистрации поприветствовал куратор вида спорта Департамента по делам молодежи и спорта Руслан Байрамов.
По итогам Кубка победу в общекомандном зачете завоевали воспитанники харьковской КДЮСШ №2, на счету которых было 13 золотых, 18 серебряных и 24 бронзовые медали. Второе место заняли тхэквондисты КДЮСШ №6 (11 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых), третье – спортсмены КДЮСШ №8 (10 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей).
Кроме того, кубками были награждены лучшие команды в четырех возрастных категориях.
Также были отмечены лучшие спортсмены, лучшие тренеры и судьи соревнования.
Лучшими рефери стали харьковчане Денис Иващенко и Сабина Муслюмова.
Лучшим тренером Кубка области признан Владислав Соловьев (харьковская КДЮСШ №6), воспитанники которого завоевали 7 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.
Лучшими спортсменами признаны: Алишан Мамедов (КДЮСШ №2) - победитель Кубка в весовой категории до 24кг среди младших юношей и Ангелина Казакова (ДЮСШ Изюм) - победитель в весовой категории до 28кг среди младших девушек.
Эти соревнования стали одним из этапов подготовки спортсменов Харьковской области к Кубку Федерации тхэквондо ВТФ Украины среди юниоров и кадетов, который 19 и 20 октября этого года состоится в Ивано-Франковске. Параллельно этим соревнованиям, также в Ивано-Франковске, пройдет Кубок Украины среди взрослых, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
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