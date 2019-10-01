01.10.2019 17:49

В Харькове пройдет фестиваль интеллектуальных видов спорта

Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Интеллиада» состоится в воскресенье, 6 октября, в спортивном комплексе НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).



//city.kharkov.ua

В рамках мероприятия свою работу презентуют детские клубы, которые помогают развивать интеллектуальные способности ребенка - литературные, математические, экономические и др.

Также гости фестиваля смогут познакомиться с интеллектуальными видами спорта, в частности, Го, шахматами, шашками, нардами, которые представят городские и областные федерации.

Фестиваль будет проходить в виде ярмарки, где дети с родителями смогут ознакомиться со спортивными федерациями, а также партнерами и участниками мероприятия.

В 12:00 стартует система фишек «Идея», суть которой заключается в том, что дети решают задачи, получают за правильные ответы фишки, которые потом могут обменять на призы.

Начало фестиваля – в 10:00.