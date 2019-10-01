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01.10.2019  17:49   

В Харькове пройдет фестиваль интеллектуальных видов спорта

Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Интеллиада» состоится в воскресенье, 6 октября, в спортивном комплексе НТУ «ХПИ» (ул. Алчевских, 50-а).


//city.kharkov.ua
В рамках мероприятия свою работу презентуют детские клубы, которые помогают развивать интеллектуальные способности ребенка - литературные, математические, экономические и др. 
 
Также гости фестиваля смогут познакомиться с интеллектуальными видами спорта, в частности, Го, шахматами, шашками, нардами, которые представят городские и областные федерации.
 
Фестиваль будет проходить в виде ярмарки, где дети с родителями смогут ознакомиться со спортивными федерациями, а также партнерами и участниками мероприятия.
 
В 12:00 стартует система фишек «Идея», суть которой заключается в том, что дети решают задачи, получают за правильные ответы фишки, которые потом могут обменять на призы.
 
Начало фестиваля – в 10:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль, интеллектуальные виды спорта, харьков
 
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