Харьковские спортсмены отмечены государственными наградами

Медалями «За труд и доблесть» награждены Денис Вороновский и его тренер Андрей Долгополов.
Спортсмены получили награды «за достижение высоких спортивных результатов на XXX Всемирной летней Универсиаде в г.Неаполе (Итальянская Республика), проявленную самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины» - говорится в документе.
На соревнованиях в Неаполе Денис Вороновский стал бронзовым призером по тхэквондо (ВТФ).
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По инициативе ООН 1 октября во всем мире отмечается как Международный день пожилых людей, а в Украине также и День ветерана.
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