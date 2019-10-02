Харьковские спортсмены отмечены государственными наградами

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 1 октября Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями и соблюдайте технику безопасности.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 1 октября Второй осенний месяц придет в Харьков дождями, местами с грозами. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с