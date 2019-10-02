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02.10.2019  09:43   

Харьковские спортсмены отмечены государственными наградами

Медалями «За труд и доблесть» награждены Денис Вороновский и его тренер Андрей Долгополов.


// ХОГА
Соответствующий Указ №728/2019 Президент Владимир Зеленский подписал 1 октября.

Спортсмены получили награды «за достижение высоких спортивных результатов на XXX Всемирной летней Универсиаде в г.Неаполе (Итальянская Республика), проявленную самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины» - говорится в документе.

На соревнованиях в Неаполе Денис Вороновский стал бронзовым призером по тхэквондо (ВТФ).

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  награда, президент, харьков
 
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