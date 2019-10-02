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02.10.2019  12:02   

Юные харьковские сумоисти получили медали чемпионата Европы (ФОТО)

С 26 по 29 сентября 2019 в венгерском городе Сигетсентмиклош состоялся чемпионат Европы по сумо среди юниоров и юношей, на котором харьковские спортсмены завоевали 12 медалей, в том числе 4 золотые.


://kharkivoda.gov.ua

Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов из 11 стран, а по итогам чемпионата сборная Украины заняла первое общекомандное место, получил 22 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовые медалей.

Большой вклад а общий успех внесли сумо есть Харьковской области. На их счету 4 золотые и 8 бронзовых наград.

В соревнованиях среди юниоров (спортсмены до 18 лет) СвятославКалашников стал победителем в командных соревнованиях, а также завоевал две бронзовые медали - в весовой категории свыше 100 кг и абсолютной весовой категории.

Среди юниорок Дарья Корытин стала чемпионкой в ​​командных соревнованиях и бронзовым призером в абсолютной весовой категории.

Наибольшее количество медалей харьковчане получили в соревнованиях среди юношей до 16 лет. Анна Фомицька завоевала «золото» в командных соревнованиях, а также бронзовые награды в весе свыше 70 кг и абсолютной весовой категории.

В свою очередь Ярослав Гамов стал победителем в командных соревнованиях, а Евгений Труфанов - бронзовым призером в весовой категории до 75кг.

Среди юношей до 14 лет Никита Каневский завоевал бронзовую медаль в весе до 65кг. Т

акже харьковские борцы стали бронзовыми призерами в командных соревнованиях.

Источник:   Управление в делах молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  сумо, харьков, чемпионат, медали, пьедестал
 
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