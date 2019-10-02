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02.10.2019  13:43   

Из Харькова вывезли золото

Николаевский борец Алексей Яковчук выиграл международный турнир в Харькове


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В Харькове состоялся международный турнир по вольной борьбе, который был этапом отбора на чемпионат мира среди молодежи до 23 лет.

Участие в соревнованиях приняли 156 борцов из Украины, Белоруссии, Молдовы, Румынии, Дагестана и Германии. По итогам турнира спортсмены Харьковской области завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Источник:   Николаевские Новости
 Тэги:  борьба, турнир, победа, харьков, золото
 
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