Из Харькова вывезли золото

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 2 октября Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.

Туман и солнце: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 2 октября Небо будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.