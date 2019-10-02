Воспитанница харьковского тенниса встретилась с поклонницами и будущими звездами в Китае (ВИДЕО)

Свитолина встретилась с будущими звездами тенниса в Китае и пообщалась с подрастающим поколением будущей мировой спортивной элиты.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пока успешно выступает на турнире в Пекине. Украинка прошла в третий круг соревнования, где ее соперницей 2 октября станет американка София Кенин.
Интересно, что помимо теннисного корта, Свитолина не забывает общаться со своими фанатами.
Так Элина, которая на своей странице в соцсетях подчеркивает, что является харьковчанкой, провела встречу с юными спортсменками в Ухане, которые смогли задать интересующие вопросы своему кумиру.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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