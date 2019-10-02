02.10.2019 16:46

Воспитанница харьковского тенниса встретилась с поклонницами и будущими звездами в Китае (ВИДЕО)

Свитолина встретилась с будущими звездами тенниса в Китае и пообщалась с подрастающим поколением будущей мировой спортивной элиты.



Фото: Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пока успешно выступает на турнире в Пекине. Украинка прошла в третий круг соревнования, где ее соперницей 2 октября станет американка София Кенин.

Интересно, что помимо теннисного корта, Свитолина не забывает общаться со своими фанатами.

Так Элина, которая на своей странице в соцсетях подчеркивает, что является харьковчанкой, провела встречу с юными спортсменками в Ухане, которые смогли задать интересующие вопросы своему кумиру.