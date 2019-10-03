Главная Новости Спорт Харьковчанка в тяжелейшем поединке добилась победы и на обязательном Премьере в Пекине и в заочном противостоянии на WTA
03.10.2019  11:33   

Харьковчанка в тяжелейшем поединке добилась победы и на обязательном Премьере в Пекине и в заочном противостоянии на WTA

Борьба за выход в полуфинал в Пекине будет также битвой за путевку на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, который Свитолина в прошлом году выиграла впервые в карьере.


Элина Свитолина / Getty Images

Элина Свитолина не изменяла себе: в полуфинальном матче против американки Кенин украинка выбрала классический стиль игры - от защиты. Очень редко Свитолина шла на обострение, очень редко играла агрессивно. Ее ставка была на ошибки соперницы. Впрочем, как и всегда. В рещающем сете харьковчанка отдала американке 3 гейма и выплеснула эмоции с легким криом: для нее предыдущие игры с софией складывались неудачно и были больной темой.

Отметим 13 эйсов Элины за поединок - это ее личный рекорд.

Для Свитолиной трунир в Пекине очень важен в свете попадания на Итоговый турнир WTA. В случае выхода в полуфинал она гарантирует себе место в главном соревновании года, которое Элина выиграла в прошлом сезоне. Не исключено, что она попадет туда и с текущими очками, но для страховки неплохо было бы обыграть гравную конкурентку – Кики Бетенс. Напомним, что во втором круге Бертенс обыграла украинку Даяну Ястремскую

Ровно год назад, в октябре 2018, Свитолина побеждала Бертенс в Сингапуре. Тогда она вышла в полуфинал WTA. 

Тэги:  свитолина, пекин, теннис, харьков, премьер
 
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