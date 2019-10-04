04.10.2019 14:41

Харьковские шпажисты победили на Кубке Украины и "отобрались" на Кубок Европы

1 золотую и 1 бронзовую медализдобулы харьковчанина Кубка Украины по фехтованию на шпагах, который с 29 сентября по 1 октября состоялся в Киеве.



://dmskh.gov.ua

Обладателями кубка они стали в командных соревнованиях среди мужчин. Максим Хворост, Евгений Миргородский, Денис Потапенко и Роман Свичкар в финале со счетом 45:44 одолели соперников из Киева.

В личном турнире Максим Хворост стал бронзовым призером. В полуфинале он уступил воспитаннику харьковской школы фехтования Яну Сычу, который сейчас представляет Киев. В итоге Ян стал победителем Кубка, а Максим Хворост разделил третье место с киевлянином Русланом Тимошенко.

По итогам Кубка Украины харьковская команда Максим Хворост, Евгений Миргородский, Денис Потапенко и Роман Свичкар отобрались на Кубок Европы, который в январе 2020 году произойдет в Германии.