Харьковские шпажисты победили на Кубке Украины и "отобрались" на Кубок Европы

1 золотую и 1 бронзовую медализдобулы харьковчанина Кубка Украины по фехтованию на шпагах, который с 29 сентября по 1 октября состоялся в Киеве.
Обладателями кубка они стали в командных соревнованиях среди мужчин. Максим Хворост, Евгений Миргородский, Денис Потапенко и Роман Свичкар в финале со счетом 45:44 одолели соперников из Киева.
В личном турнире Максим Хворост стал бронзовым призером. В полуфинале он уступил воспитаннику харьковской школы фехтования Яну Сычу, который сейчас представляет Киев. В итоге Ян стал победителем Кубка, а Максим Хворост разделил третье место с киевлянином Русланом Тимошенко.
По итогам Кубка Украины харьковская команда Максим Хворост, Евгений Миргородский, Денис Потапенко и Роман Свичкар отобрались на Кубок Европы, который в январе 2020 году произойдет в Германии.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
влажн.:
давл.:
ветер: