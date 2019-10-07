07.10.2019 14:51

Сборная Украины по футболу начала тренировочный сбор в Харькове

7 октября национальная команда начала свой подготовительный сбор к "Евро 2020" в Харькове.



Фото Николая Василькова

Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на официальный сайт УАФ .

На самом деле сборная поселилась в отеле "Superior & Golf Resort" еще накануне: тренерский штаб во главе с руководителем Андреем Шевченко, а также административно-медицинский корпус начали работу на день раньше. Игроки же, как и положено, прибыли в расположение главной команды страны в понедельник.

Большинство сборников прилетела регулярным утренним рейсом из Киева. В этой группе оказались и легионеры Андрей Ярмоленко и Андрей Лунин. Остальные футболисты, выступающие за рубежом - Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук - в связи с сообщением их авиамаршрутов прибудет в расположение главной команды страны ближе к вечеру.

После заезда основной группы игроков у них было больше часа для адаптации в хорошо знакомых апартаментах отеля, уже давно стал для сборной уютным домом. Тишина загородной базы, живописные пейзажи и внимательный персонал - все это вместе способствует наилучшему настройке на ответственные матчи.

Сегодня вечером сине-желтые проведут первое занятие - на стадионе «Солнечный» близ гостиницы. Завтра в программе команды - открытую тренировку на "Металлисте", на которое наставники и игроки приглашают всех болельщиков.

В 19.00 сборная ждать свидания со своими преданными фанатами, которые всегда мотивируют и поддерживают ребят в борьбе за максимальный результат. За полчаса до этого главный тренер встретится с представителями масс-медиа в конференц-зале арены.