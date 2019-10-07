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07.10.2019  17:19   

Футбол. Металлист 1925 - не победил гостей, но вторым остался (ВИДЕО)

Желто-синие сыграли вничью с Николаевом.


//metalist1925.com
На выходных харьковский клуб встречался в домашнем матче с Николаевом.
 
Желто-синим таи не удалось поразить ворот гостей.
 
Матч завершился безголевой ничьей - 0:0.
 
Несмотря на то, что харьковчане не одолели 12-ю команду страны, но остается на второй строчке в турнирной таблице.
 
Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко.
 
- Погода внесла сегодня свои коррективы, поэтому на поле у игроков был определенный дискомфорт. Мы требуем от ребят много контролировать мяч, а в дождливую погоду это удавалось не очень. Но дождь во всем виноват, ведь для "Николаева" он был также.
 
Ну, а так, игра достаточно информативна, у нас было достаточно моментов, хотя и соперник имел возможности забить. Своих футболистов я поблагодарил за очень высокую самоотдачу, даже в десятером мы были хозяевами положения, а соперник ничего сделать не смог.
 
Могли и были должны эту игру спасать и зарабатывать три очка. 
 
После поединка против "Николаева" экспресс-комментарий клубной пресс-службе дал защитник Максим Цвиренко.
 
 - Матч получился непростым.  Отрезками соперник высоко прессинговал и не давал играть в наш футбол, после чего мы приспособились и имели много неплохих возможностей забить. И в конце матча имели возможности отличиться, надо было забивать - не повезло. Фортуна была на стороне гостей.

 

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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