Футбол. Металлист 1925 - не победил гостей, но вторым остался (ВИДЕО)
Желто-синие сыграли вничью с Николаевом.
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На выходных харьковский клуб встречался в домашнем матче с Николаевом.
Желто-синим таи не удалось поразить ворот гостей.
Матч завершился безголевой ничьей - 0:0.
Несмотря на то, что харьковчане не одолели 12-ю команду страны, но остается на второй строчке в турнирной таблице.
Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко.
- Погода внесла сегодня свои коррективы, поэтому на поле у игроков был определенный дискомфорт. Мы требуем от ребят много контролировать мяч, а в дождливую погоду это удавалось не очень. Но дождь во всем виноват, ведь для "Николаева" он был также.
Ну, а так, игра достаточно информативна, у нас было достаточно моментов, хотя и соперник имел возможности забить. Своих футболистов я поблагодарил за очень высокую самоотдачу, даже в десятером мы были хозяевами положения, а соперник ничего сделать не смог.
Могли и были должны эту игру спасать и зарабатывать три очка.
После поединка против "Николаева" экспресс-комментарий клубной пресс-службе дал защитник Максим Цвиренко.
- Матч получился непростым. Отрезками соперник высоко прессинговал и не давал играть в наш футбол, после чего мы приспособились и имели много неплохих возможностей забить. И в конце матча имели возможности отличиться, надо было забивать - не повезло. Фортуна была на стороне гостей.
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.