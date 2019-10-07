Футбол. Металлист 1925 - не победил гостей, но вторым остался (ВИДЕО)

07.10.2019 17:19

Желто-синие сыграли вничью с Николаевом.

На выходных харьковский клуб встречался в домашнем матче с Николаевом.

Желто-синим таи не удалось поразить ворот гостей.

Матч завершился безголевой ничьей - 0:0.

Несмотря на то, что харьковчане не одолели 12-ю команду страны, но остается на второй строчке в турнирной таблице.

Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко.

- Погода внесла сегодня свои коррективы, поэтому на поле у игроков был определенный дискомфорт. Мы требуем от ребят много контролировать мяч, а в дождливую погоду это удавалось не очень. Но дождь во всем виноват, ведь для "Николаева" он был также.

Ну, а так, игра достаточно информативна, у нас было достаточно моментов, хотя и соперник имел возможности забить. Своих футболистов я поблагодарил за очень высокую самоотдачу, даже в десятером мы были хозяевами положения, а соперник ничего сделать не смог.

Могли и были должны эту игру спасать и зарабатывать три очка.