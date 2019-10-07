Харьковчанин достойно выступил на квалификации на чемпионат мира Арнольда Шварценеггера (ВИДЕО)

Под конец своего сезона Федерация стронгмена Украины представла в Кропивницком украинский Этап Кубка "Open Arnold Amateur Strongman", - отбор к открытому чемпионату мира по стронгмену 2020.
Arnold Festival, в рамках которого происходят, в том числе и стронгменновские соревнования, традиционно проходит в начале марта.
К концу же текущего года национальные и континентальные стронгменивськи федерации определяют обладателей путевок на турнир, являются знаковыми для каждого ломуса.
Федерация стронгмена Украины, имея аккредитацию на десять мест (стоит учесть, что соревнования на «Арнольди» происходят в разных весовых категориях), провела квалификационный турнир к чемпионату мира, официальное название которого Arnold Amateur World Championship.
Восемь спортсменов соревновались для того, чтобы получить квалификацию на соревнования наиболее Железного Арни.
В эстафете, объединившей двукратный подъем 130-килограммовой бревна с переносом двух сто-килограммовых мешков на 20 метров, харьковчанин Михаил Ходяков показал второй результат, уступив только лидеру соревнований.
В итоге, последовательность в общем зачете не изменилась: Андрей Бурштын взял «серебро» (замечательный результат после реабилитации), Денис Бережник - «бронзу». Кроме призеров, еще четверо украинцев, сумели выполнить квалификацию на «Арнольд»
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: