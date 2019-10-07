07.10.2019 17:27

Харьковчанин достойно выступил на квалификации на чемпионат мира Арнольда Шварценеггера (ВИДЕО)

Под конец своего сезона Федерация стронгмена Украины представла в Кропивницком украинский Этап Кубка "Open Arnold Amateur Strongman", - отбор к открытому чемпионату мира по стронгмену 2020.



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Arnold Festival, в рамках которого происходят, в том числе и стронгменновские соревнования, традиционно проходит в начале марта.

К концу же текущего года национальные и континентальные стронгменивськи федерации определяют обладателей путевок на турнир, являются знаковыми для каждого ломуса.

Федерация стронгмена Украины, имея аккредитацию на десять мест (стоит учесть, что соревнования на «Арнольди» происходят в разных весовых категориях), провела квалификационный турнир к чемпионату мира, официальное название которого Arnold Amateur World Championship.

Восемь спортсменов соревновались для того, чтобы получить квалификацию на соревнования наиболее Железного Арни.

В эстафете, объединившей двукратный подъем 130-килограммовой бревна с переносом двух сто-килограммовых мешков на 20 метров, харьковчанин Михаил Ходяков показал второй результат, уступив только лидеру соревнований.

В итоге, последовательность в общем зачете не изменилась: Андрей Бурштын взял «серебро» (замечательный результат после реабилитации), Денис Бережник - «бронзу». Кроме призеров, еще четверо украинцев, сумели выполнить квалификацию на «Арнольд»