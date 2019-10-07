07.10.2019 19:49

Мини-футбол. В «Битве корпораций» определился победитель (ФОТО)

Второй этап V сезона «Битвы корпораций» по мини-футболу прошел 5-6 октября в Харькове.



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По итогам соревнований , третье место заняла команда «ФЭД», которая выиграла у «АЛЛО» со счетом 4:2. В матче за «золото» сильнее оказалась команда «Атлант», которая одержала победу над футболистами из «Новой почты» лишь в серии послематчевых пенальти - 5:4.

Команда Харьковского городского совета в турнире по мини-футболу заняла 9 место и по итогам двух этапов находится на шестой позиции в общекомандном зачете.

Напомним, «Битва корпораций» традиционно состоит из двух кубков по пяти видам спорта. За Осенний кубок компании сражаются в спортивном покере, мини-футболе, стритболе, настольном теннисе, интеллектуальной игре «Mad Head». Весенний кубок - это соревнования по боулингу, бадминтону, дартсу, лазертагу и пляжному волейболу.