Харьковский тхэквондист стал серебряным призером чемпионата Европы

Чемпионат Европы по олимпийскому тхэквондо (WT) среди юниоров прошел 4-6 октября в испанском городе Марина д'Ор.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 39 стран. По итогам чемпионата, сборная Украины выиграла две серебряные награды и заняла 8 место в медальном зачете. Одна из медалей - на счету харьковчанина Дениса Иващенко, который получил «серебро».
В весовой категории до 45 кг он провел пять поединков, в которых победил соперников из Хорватии со счетом 12:6, Дании - 13:0, Греции - 14:9 и Венгрии - 8:6, но в финальном поединке уступил болгарину Христо Богданову - 19:23.
В соревнованиях среди юниорок в весовой категории до 49 кг София Хобтар из Хмельницкого также завоевала серебряную медаль.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Звезды сегодня не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том числе и любви!
Облачная погода продержится весь день. Ночью ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Ночью в северо-западной части области сильные заморозки 0–5°.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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