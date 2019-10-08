08.10.2019 13:23

Харьковский тхэквондист стал серебряным призером чемпионата Европы

Чемпионат Европы по олимпийскому тхэквондо (WT) среди юниоров прошел 4-6 октября в испанском городе Марина д'Ор.



://city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 39 стран. По итогам чемпионата, сборная Украины выиграла две серебряные награды и заняла 8 место в медальном зачете. Одна из медалей - на счету харьковчанина Дениса Иващенко, который получил «серебро».



В весовой категории до 45 кг он провел пять поединков, в которых победил соперников из Хорватии со счетом 12:6, Дании - 13:0, Греции - 14:9 и Венгрии - 8:6, но в финальном поединке уступил болгарину Христо Богданову - 19:23.



В соревнованиях среди юниорок в весовой категории до 49 кг София Хобтар из Хмельницкого также завоевала серебряную медаль.