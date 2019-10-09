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09.10.2019  10:56   

Сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове

Посмотреть на сборную пришло более 6 тыс. человек.


ФОТО: АФУ

В Харькове на стадионе "Металлист" состоялась открытая тренировка сборной Украины по футболу, которая завтра на этом стадионе сыграет матч квалификации Евро-2020 против сборной Литвы.

По официальной информации, на открытую тренировку команды Шевченко пришло более 6 тысяч болельщиков. По мнению телеканалов "Футбол", на стадион пришло около 10 тысяч любителей футбола, которые смогли сфотографироваться с игроками, получили в подарок постеры и мячи.

11 октября сборная Украины сыграет с Литвой. В случае победы, Украина практически обеспечит себе место на Евро-2020. А 14-го октября украинцы в Киеве примут сборную Португалии.

 

Источник:   112
 Тэги:  сборная, футбол, харьков, металлист
 
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