09.10.2019 15:25

"Харьковская волна" - в городе проходит чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

VIII Открытый чемпионат Харьковской области по гребле на байдарках и каноэ «Харьковская волна» стартовал 9 октября на базе ДЮСШ №2 (ул. Сидора Ковпака, 5-а).



://city.kharkov.ua

В cоревнованиях участвуют спортсмены из Харькова и области, а также Днепра, Сум, Киева, Чернигова, Запорожья, Полтавы, Кременчуга, Черкасс, Львова и Кропивницкого - всего около ста спортсменов разного возраста.



В этом году Федерация гребли на байдарках и каноэ Харьковской области утвердила награды не только для победителей и призеров, но и для родителей детей-спортсменов, которые принимали активное участие в их подготовке. Им будут вручены почетные знаки и удостоверения.



Соревнования будут проходить до 11 октября. Торжественная часть состоится 10 октября, начало - в 13:30.