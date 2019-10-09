"Харьковская волна" - в городе проходит чемпионат по гребле на байдарках и каноэ

VIII Открытый чемпионат Харьковской области по гребле на байдарках и каноэ «Харьковская волна» стартовал 9 октября на базе ДЮСШ №2 (ул. Сидора Ковпака, 5-а).
В cоревнованиях участвуют спортсмены из Харькова и области, а также Днепра, Сум, Киева, Чернигова, Запорожья, Полтавы, Кременчуга, Черкасс, Львова и Кропивницкого - всего около ста спортсменов разного возраста.
В этом году Федерация гребли на байдарках и каноэ Харьковской области утвердила награды не только для победителей и призеров, но и для родителей детей-спортсменов, которые принимали активное участие в их подготовке. Им будут вручены почетные знаки и удостоверения.
Соревнования будут проходить до 11 октября. Торжественная часть состоится 10 октября, начало - в 13:30.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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