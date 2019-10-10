Харьковчанка представит Украину на I Всемирных пляжных играх, которые стартуют 12 октября в Катаре

Кроме Маргариты Захаровой украинскую команду пополнили две выпускницы харьковских ВУЗов, сделавших свои первые шаги в большой спорт именно в Первой столице.
Историческое событие в мире спорта - Первые Всемирные пляжные игры - с 12 по 16 октября состоится в Дохе (Катар).
На престижном старте Украину будут представлять 33 спортсмена, которые выступят в семи видах спорта и восьми дисциплинах: плавании, баскетболе 3х3, пляжном футболе, спортивном скалолазании, Акватлоне, воднолыжном спорте (прыжки на водных лыжах и вейкбординг) и пляжной борьбе.
Отметим, в первых в истории Всемирных пляжных играх примут участие 1237 спортсменов из 97 стран мира, которые разыграют 34 комплекта наград.
Украинская сборная уже прибыла в Катар, а 11 представителей пляжному футболу октября, проведут свой первый поединок в рамках группового турнира против сборной Ирана.
Справочник сборной Украины на I Всемирных пляжных играх.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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