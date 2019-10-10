10.10.2019 12:21

Харьковчанка представит Украину на I Всемирных пляжных играх, которые стартуют 12 октября в Катаре

Кроме Маргариты Захаровой украинскую команду пополнили две выпускницы харьковских ВУЗов, сделавших свои первые шаги в большой спорт именно в Первой столице.



://dsmsu.gov.ua

Историческое событие в мире спорта - Первые Всемирные пляжные игры - с 12 по 16 октября состоится в Дохе (Катар).

На престижном старте Украину будут представлять 33 спортсмена, которые выступят в семи видах спорта и восьми дисциплинах: плавании, баскетболе 3х3, пляжном футболе, спортивном скалолазании, Акватлоне, воднолыжном спорте (прыжки на водных лыжах и вейкбординг) и пляжной борьбе.

Отметим, в первых в истории Всемирных пляжных играх примут участие 1237 спортсменов из 97 стран мира, которые разыграют 34 комплекта наград.

Украинская сборная уже прибыла в Катар, а 11 представителей пляжному футболу октября, проведут свой первый поединок в рамках группового турнира против сборной Ирана.

Справочник сборной Украины на I Всемирных пляжных играх.