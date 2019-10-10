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10.10.2019  16:19   

На выходных в Харькове - ветеранский забег

Ко Дню защитника Украины состоится забег «ВЕТЕРАН 10 км».


//sportevents.kharkiv.ua
В воскресенье, 13 октября, запланировано проведение забега «ВЕТЕРАН 10 км» для участников боевых действий АТО/ООС.
 
В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу на дистанции 10 км примут участие мужчины и женщины - участники боевых действий различных возрастных категорий.
 
Мероприятие состоится возле комплекса ВелоЦентр «СПИЦА» по адресу, г. Харьков, ул. Белгородская шоссе, 7А.
 
Начало регистрации в 9:00, старт - в 10:00.
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  забег, ветераны, харьков
 
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