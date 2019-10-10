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10.10.2019  18:41   

Хоккей. Крупное фиаско харьковского Динамо (ВИДЕО)

Первостоличники жестко уступили Донбассу.


//dynamo.kharkiv.ua
 9-го октября состоялся поединок 8-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в котором встречались харьковское “Динамо” и донецкий “Донбасс”.
 
“Динамо” – “Донбасс” 0:13 (0:7, 0:4, 0:2)
 
Шайбы: 0:1 Яковлев (Рыбчик), 01:50, 0:2, Игнатенко (Рыбчик), 06:29, 0:3 Коренчук (Сильницкий, Лялька), 07:38, 0:4 Подзиньнш (Васильев, Белухин), 08:10, 0:5 Уилсон (Лялька – 6х5), 12:23, 0:6 Разумов (Романенко), 13:20, 0:7 Мазур (Сильницкий, Лялька), 14:51, 0:8 Карпенко (Разумов), 29:06, 0:9 Уилсон (Коренчук), 33:40, 0:10 Подзиньнш (Белухин, Васильев), 34:01, 0:11 Захаров (Сильницкий – бол.), 36:47,  0:12 Лялька, 48:53, 0:13, Подзиньнш, 54:24.
 
МХК Динамо: Шевчук (Вязовов); Савченко – Наливайко (А), Поддубный – Панков, Трапезников – Швоев; Геворкян (А) – Праведный – Олейник (К), Абаджян – Борисов – Целогородцев, Харин – Соляник – Шилкин, Фёдоров – Черноморченко – Абдулаев.
 
Донбасс: Дьяченко (Качула); Сильницкий – Романенко, Уилсон – Большаков, Яковлев – Игнатенко, Жовнир – Григорьев; Лялька (А) – Мазур – Коренчук (А), Подзиньнш – Белухин – Васильев, Рыбчик – Захаров (К) – Мостовой, Шабаров – Карпенко – Разумов.
 
В следующем туре МХК “Динамо” на своем льду сыграет с белоцерковским “Белым Барсом”. С полным расписанием матчей вы можете ознакомиться по ссылке.
Источник:   Сайт МХК Динамо
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков, поражение
 
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