Главная Новости Спорт Баскетбол. Харьковские соколы проведут второй дебютный домашний матч (ВИДЕО)
11.10.2019  12:48   

Баскетбол. Харьковские соколы проведут второй дебютный домашний матч (ВИДЕО)

Первостоличная команда накануне в жесткой борьбе проиграла Запорожью.


//facebook.com/khasokoly
Харьковские Соколы сегодня проведут второй дебютный домашний мачт сезона.
 
Им будет противостоять команда Прометей.
 
Ранее первостоличный клуб встречался с БК Запорожье и уступил ему с небольшим отрывом - 86:90.
Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков
 
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