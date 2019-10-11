11.10.2019 10:21

Каким составом выйдут болельщики и сборная Украины на матч с литовцами на ОСК «Металлист»

11 октября вечером сборная Украины в рамках отбора на Евро-2020 встретится со сборной Литвы.



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Сегодня, 11 октября, национальная сборная Украины по футболу восстановит выступления в квалификации Евро-2020. Команда Андрея Шевченко в Харькове встретится со сборной Литвы. Стартовый свисток австрийского арбитра Харальда Лехнера о начале встречи на ОСК «Металлист» прозвучит в 21:45.

Накануне появилась информация о том, что показатель продаж билетов прогнозирует аншлаг на матче. Однако известно, что реализация пропусков проходила по очень интересной и нетипичной схеме: хочешь попасть на Португалию - приобрети билет также на Литву. Поэтому большое количество тех, кто рассчитывает в понедельник, 14 октября, на трибунах НСК «Олимпийский» поддерживать Украину в борьбе с Роналду и компанией, не пойдут на Литву в Харькове несмотря на наличие билета. Поэтому высокий показатель продаж пропусков не гарантирует полных трибун стадиона «Металлист».

Для выхода на финальную часть Евро-2020 сборной Украины достаточно набрать 4 очка, поэтому Андрей Шевченко вряд ли будет экспериментировать со стартовым составом команды и выпустит на поле ОСК "Металлист" сильнейших.

Скорее всего, со слабыми литовцами тренерский штаб "желто-синих" сыграет в атакующий футбол, а схема 4-3-3 идеально подойдет для этого матча.

Вратарь . На прошлой неделе досадную травму получил голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко, но этот факт не слишком повысил шансы на выход в старте Андрея Лунина. У Андрея Пятова пока нет конкурентов на место в основе, поэтому Лунин и довызванный Юрий Панькив из "Александрии" удовлестворятся скамейкой запасных.

Защита . В центре обороны имеют все шансы выйти сыграны "горняки" Сергей Кривцов и Николай Матвиенко. Для последнего эта позиция не является удобной, поэтому Андрей Шевченко может рискнуть к Кривцову поставить в состав Игоря Пластуна из бельгийского "Гента". Не нужно забывать и о Артеме Шабанове, который набрал отличную форму к матчам отбора.

На позиции фулбэка могут появиться Эдуард Соболь слева и Сергей Болбат справа. Если же полностью восстановился от повреждения "динамовец" Виталий Миколенко, то приоритетным в составе будет именно он, а не Соболь.

Полузащита . В центре поля наиболее ожидаемое трио выглядит Зинченко-Степаненко-Малиновский, но недостаток игровой практики последнего в "Аталанте" может внести определенные коррективы в схемы Шевченко. На позицию Руслана ждут своего шанса Виктор Коваленко и Евгений Шахов, которые были довикликани тренерским штабом на матчи отбора.

Нападение . Если раньше позиция левого вингера была забронирована Евгений Коноплянка, то в сегодняшнем матче могут быть определенные коррективы. Универсальный Марлос сместится на левый фланг, правый край присвоит себе Андрей Ярмоленко, набравший фантастическую форму в "Вест Хэме". А в центре атаки расположится Роман Яремчук, в последнее время раззабивался за "Гент". Жуниор Мораес имеет все шансы усилить атакующую звено в тайме втором.

Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Литвой: