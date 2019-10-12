Главная Новости Спорт Шевченко о матче в Харькове: Сумасшедшая атмосфера, отличная публика. Хотелось бы такой поддержки везде и всегда
12.10.2019  11:11   

Шевченко о матче в Харькове: Сумасшедшая атмосфера, отличная публика. Хотелось бы такой поддержки везде и всегда

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над сборной Литвы в матче квалификации к Евро-2020.


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"Поздравляю всю Украину с важной победой. Двойное спасибо стадиону. Сумасшедшая атмосфера, отличная публика. Хотелось бы такой поддержки везде и всегда".

Я доволен игрой, потому что ребята очень профессионально подошли к этой игре. Меня очень вдохновляет, что команда сыграла достаточно сбалансировано. Главное, что нет никаких травм. Задача была - играть в нашу игру. Ребята четко выполняли нашу остановку. Главное было правильно держать ритм и баланс обороны и атаки.

Свою логику такого решения я комментировать не буду. Скажу одно, одним составом играть тяжело. Нам нужна была ротация. Нас ждет очень тяжелый матч с Португалией. Очень важно иметь игроков, которым ты доверяешь.

Даже появление того же Соболя. Возможно, это был определенный риск. Впрочем, Эдик здорово выполнял установку. Марлоса поменяли также сделали с прицелом на Португалию.

У нас есть две игры. Мы сыграем их так, как должны будем их сыграть. Если мы достойный - мы выйдем. Первое место? Для меня важнее, чтобы мы вышли.

В Киеве наш ждет игра совсем другого уровня. Главное показать хороший футбол против Португалии.

Мы в Киеве давно не играли. Знаю, что уже много билетов продано. Если кто-то не купил, покупайте билеты, приходите и поддерживайте команду", - рассказал Шевченко.

Тэги:  футбол, матч, харьков, металлист, победа, литва
 
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