Шевченко о матче в Харькове: Сумасшедшая атмосфера, отличная публика. Хотелось бы такой поддержки везде и всегда

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над сборной Литвы в матче квалификации к Евро-2020.
"Поздравляю всю Украину с важной победой. Двойное спасибо стадиону. Сумасшедшая атмосфера, отличная публика. Хотелось бы такой поддержки везде и всегда".
Я доволен игрой, потому что ребята очень профессионально подошли к этой игре. Меня очень вдохновляет, что команда сыграла достаточно сбалансировано. Главное, что нет никаких травм. Задача была - играть в нашу игру. Ребята четко выполняли нашу остановку. Главное было правильно держать ритм и баланс обороны и атаки.
Свою логику такого решения я комментировать не буду. Скажу одно, одним составом играть тяжело. Нам нужна была ротация. Нас ждет очень тяжелый матч с Португалией. Очень важно иметь игроков, которым ты доверяешь.
Даже появление того же Соболя. Возможно, это был определенный риск. Впрочем, Эдик здорово выполнял установку. Марлоса поменяли также сделали с прицелом на Португалию.
У нас есть две игры. Мы сыграем их так, как должны будем их сыграть. Если мы достойный - мы выйдем. Первое место? Для меня важнее, чтобы мы вышли.
В Киеве наш ждет игра совсем другого уровня. Главное показать хороший футбол против Португалии.
Мы в Киеве давно не играли. Знаю, что уже много билетов продано. Если кто-то не купил, покупайте билеты, приходите и поддерживайте команду", - рассказал Шевченко.
И эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом они обещают находиться в гармонии друг с другом. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
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