Ветераны ФК Металлист выиграли Кубок Харькова

Накануне матча между сборной Украины и сборной Литвы, 11 октября, на стадионе «Динамо Арена» состоялся благотворительный матч за «Кубок Харькова» между сборной журналистов Украины и ветеранов ФК «Металлист».
Основной целью благотворительного матча стала помощь детям-аутистам и детям-переселенцам с Востока Украины.
Уже на 7-й минуте Сергей Чуйченко с подачи Мирона Маркевича открыл счет - 1:0. На 24-й минуте Карабута с подачи Чуйченко удвоил преимущество "Металлиста" - 2:0. А на 39-й минуте лучший игрок матча оформил дубль - 3:0.
Журналисты пытались отыграться, но травму получил форвард Алексей Белик, который несколько раз заставил соперника понервничать. На 40-й минуте еще один гол со стандарта записал на свой счет Чуйченко. Еще через три минуты, играющий тренер ФК «Металлист» Владимир Линке увеличил счет до 5:0.
Журналисты сумели забить гол престижа, Евгений Левченко ворвался в штрафную соперника, и на 44-й минуте с подачи Юрия Чмиля попал в девятку. Точку в матче поставил Карабута. Счет игры - 6:1 в пользу команды ветеранов ФК «Металлист»
И эмоции, и логика будут одинаково сильны, при этом они обещают находиться в гармонии друг с другом. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
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