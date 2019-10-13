Главная Новости Спорт Харьковчанка третий раз подряд квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
13.10.2019  11:33   

Харьковчанка третий раз подряд квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Первая ракетка Украины стала седьмой теннисисткой, которая обеспечила себе участие в Итоговом чемпионате Тура.


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Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Конкурентки нашей землячки Бенчич и Бертенс не смогут обойти Свитолину при любых результатах на турнире в Москве. Бенчич этой неделе уступила в первом матче турнира в Линце, а Бертенс потерпела фиаско от 15-летней Кори Гауфф в 1/4 финала в Линце.

Места на Итоговом чемпионате WTA, который в этом сезоне впервые пройдет в Шэньчжэне, себе также гарантировали Эшли Барти, Плишкова, Наоми Осака, Бьянка Андрееску, Симона Халеп и Петра Квитова.

В текущем сезоне Свитолина дошла до полуфинала на Уимблдоне, Открытом чемпионате США, на турнире WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллс и турнире WTA Premier-5 в Дубае, а также в четвертьфинал на Australian Open.

Стоит отметить, что 49-й розыгрыш Итогового турнира в WTA в одиночном разряде стартует 27 октября.

Добавим также, в прошлом году Свитолина стала победительницей Итогового турнира, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

Источник:   УНН
 Тэги:  теннич, харьков, квалификация, турнир, свитолина
 
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