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13.10.2019  15:16   

Харьковская команда разгромно победила киевлян (ФОТО)

Сразу же после победного субботнего матча в воскресенье 13 октября харьковчане примут львовян


// rcolimp.com

Харьковский «Олимп» провел первый из двух домашних поединков и одержал разгромную победу над киевским «Политехником» со счетом 89:0.

   

  

  

  

  

  

 

Источник:   Регбийный клуб Олимп
 Тэги:  регби, победа, харьков, олимп
 
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