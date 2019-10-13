Харьковская команда разгромно победила киевлян (ФОТО)

Сразу же после победного субботнего матча в воскресенье 13 октября харьковчане примут львовян
Харьковский «Олимп» провел первый из двух домашних поединков и одержал разгромную победу над киевским «Политехником» со счетом 89:0.
Звезды настойчиво советуют вам как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными.
Тепло, сухо и местами солнечно: эти длинные выходные просто созданы для того, чтобы насладиться золотой осенью.
Ежегодно во второе воскресенье октября в Украине отмечают День художника.
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давл.:
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