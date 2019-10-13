13.10.2019 16:16

После нулевой ничьи из раздевалки Металлиста 1925 доносилась громкая "мужская" разборка матча (ВИДЕО)

Гостевая ничья в Одессе раздосадовала тренера харьковчан, который дал эмоциональные послематчевые комментарии



://metalist1925.com

Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко.



- Игра сложилась для нас очень тяжело. У нас было много проблем при выходе из защиты, но на это есть объективные причины, ведь декабря пропускали два ключевых игрока - Кольцов и Ямполь. Если в центральном звене пропускает игру из двое футболистов, которые управляют игрой, это тяжело. Перевели Романова с фланга в середину, поставили Шершня на необычную позицию "шестого" номера. Недостаток опыта игры на этих позициях сказалась. Сегодня мы выглядели не свойственно для нас, поэтому был такой рисунок игры. Хозяева были более на мяче и у них было больше моментов. Я рад, что мои ребята выстояли, дрались и по такой плохой игре в итоге мы везем отсюда один зачетный балл.



- После игры в вашей раздевалке было очень громко. Есть претензии к своим подопечным?



- Да, была обычная мужской разговор. Поговорил с людьми, которые не выполнили наши требования. Был промежуток, где мы контролировали игру, но с простыми ошибками потеряли контроль, а в конце отдали инициативу "Черноморцу". Был серьезный разговор.



- Вы не считаете, что ваши игроки могли недооценить соперника?



- Нет, мы анализировали игру "Черноморца". У вас очень хорошая команда, а по фамилиям все ваши футболисты играли в высшем дивизионе и прошли серьезную школу. Мы не ехали сюда на прогулку, мы знали, что попадем под серьезное давление, грамотную команду. В некоторых ситуациях вам не везет. "Черноморец" незаслуженно находится на том месте, где он сейчас, по сегодняшней игре - это очень организованная команда, против которой очень тяжело играть.



- В следующую субботу очень важная игра против "Оболони Бровар", уже держите ее в мыслях?



- Да, я рад возвращению Кольцова и Ямполя, которые пропускали игру из-за дисквалификации, мы будем в боевом составе. Все займут свои позиции и дома будет совсем другая игра, чем сегодня.



- Как считаете, вы сегодня получили балл, или потеряли два?



- Я не буду лукавить - мы довольны, что взяли очко. Зачем обманывать, мы играли плохо, но с выезда привезли очко. Такие матчи также нужно уметь играть, когда тяжело и соперник тебя переигрывает, но ты подходит и борешься. Да, есть проблемы в рисунке и структуре игры. У меня есть претензии, но я понимаю, что некоторые матчи нужно вытаскивать на жилах. Это качество мы сегодня продемонстрировали.