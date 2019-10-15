15.10.2019 12:19

Хоккей. Провал охоты на Белого Барса (ВИДЕО)

Первостоличное Динамо уступило белоцерковчанам.



//dynamo.kharkiv.ua

Харьковское МХК Динамо потерпело поражение в поединке против команды Белый Барс (Белая Церковь).

Если первый период харьковчане продержались, то второй стал провальным, а третий поставил крест на надеждах сыграть паритетно.

Итог - четыре безответных гола в ворота первостоличников - победа Белого Барса 4:0.

Главные тренеры МХК Динамо и ХК Белый Барс прокомментировали результат очного поединка в рамках 9-го тура регулярного чемпионата УХЛ – Пари-Матч.

Константин Буценко, Белый Барс:

“За счет хороших атак второй период получился очень хороший. Очень хорошие атаки из-за ворот, очень хороший первый гол был, хорошая передача из-за ворот была, очень сложная для вратаря и для игроков “Динамо”. Много мы создаём моментов, но при этом я рад, что ребята сыграли на ноль. Это для нас это очень важно, что мы не пропустили. Я благодарен ребятам, что они серьёзно отнеслись к игре.

Я бы не сказал, что было тяжелее играть после игры с “Днепром”. Я уже в интервью говорил, что у нас не будет таких игр. Мы уже все-таки стремимся расти, развиваться и зацепиться за тройку.

Было бы удивительно, если бы мы “Днепр” обыгрывали 4:0. Поэтому все те команды, которые выше нас, мы можем только с ними сражаться плюс-минус на равных, обыгрывать, я надеюсь, в 1-2 шайбы.

Конечно. Для тренера это очень хорошо, когда команда уверенно обыгрывает, счет хороший, прикольно стоять, все это нравится, красиво все. Но это не есть рост, ребята растут тогда, когда они выходят каждую смену, каждые вот эти 30-40 секунд, который они на поле. Они максимально сконцентрированные. Вопрос в чем, в концентрации каждого игрока на поле.

Поэтому для нас очень важны эти матчи в том плане, чтобы мы могли, скажем так, цепляться за счет, играть по счету. Да, конечно, игра с “Днепром” сыграла для нас именно позитивную роль. Игра была валидольная, и мы постарались максимум вынести из нее. Мы вели и за восемь минут до конца пропустили шайбу, перевели в овертайм. Я хочу сказать что, чем больше таких игр будет, тем для нашей команды это лучше. Ребята будут расти и понимать, что хоккей это концентрация каждую секунду“.

Александр Панченко, МХК Динамо:

“В первую очередь, были очень долгие смены. Немножко пошла такая накладочка большая, опять подустали, потеряли концентрацию и второй гол особенно тому пример. Когда просто из середины убегает человек, получает передачу и забивает гол. Потеря концентрации из-за усталости.

Еще раз повторюсь, команда молодая, поэтому не хватает пока опыта, будем работать над этим. А главное, конечно, вы сами видите 0:4. Моментов было очень много сегодня у нашей команды. Не забить ни одного гола – это вопрос нападающим“.