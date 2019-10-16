Главная Новости Спорт Харьковские регбисты досрочно стали чемпионами Украины, собрав попутно все высшие награды в сезоне
16.10.2019  09:55   

Харьковские регбисты досрочно стали чемпионами Украины, собрав попутно все высшие награды в сезоне

118 мячей забросили игроки харьковского «Олимп» в чемпионском матче против «Сокола».


Фото: rcolimp.com.ua

Харьковский регбийный клуб «Олимп» пополнил свою коллекцию очередным трофеем, досрочно став чемпионом по регби-15.

По словам главного тренера РК «Олимп» Валерий Кочанов, игру против «Сокола» его команда рассматривала, как подготовку к матчу сборной Украины, который пройдет в Харькове 26 октября. Однако соперник не смог даже размочить счет. Харьковчане прошлись "катком" по противнику. 118: 0 - счет матча.

В 2019 году харьковчане собрали все награды отечественного регби, став десятикратными чемпионами по регби-7, пятнадцатикратный чемпионами по регби-15, а также в седьмой раз стали обладателями Кубка Украины по регби-7.

Источник:   СК
 Тэги:  регби, клуб, победа, харьков, чемпион
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.10 Спорт Харьковская команда разгромно победила киевлян (ФОТО) 22.07 Спорт Борьба среди женщин за «GRAND PRIX SERIES» в Харькове конкурировала с выборами в ВР 15.07 Спорт Второй тур чемпионата Европы по регби среди женщин проведут в Харькове
 
 

Видео

Харківські нацгвардійці підтримали челендж "Сильна нація". ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 