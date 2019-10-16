Харьковские регбисты досрочно стали чемпионами Украины, собрав попутно все высшие награды в сезоне

118 мячей забросили игроки харьковского «Олимп» в чемпионском матче против «Сокола».
Харьковский регбийный клуб «Олимп» пополнил свою коллекцию очередным трофеем, досрочно став чемпионом по регби-15.
По словам главного тренера РК «Олимп» Валерий Кочанов, игру против «Сокола» его команда рассматривала, как подготовку к матчу сборной Украины, который пройдет в Харькове 26 октября. Однако соперник не смог даже размочить счет. Харьковчане прошлись "катком" по противнику. 118: 0 - счет матча.
В 2019 году харьковчане собрали все награды отечественного регби, став десятикратными чемпионами по регби-7, пятнадцатикратный чемпионами по регби-15, а также в седьмой раз стали обладателями Кубка Украины по регби-7.
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