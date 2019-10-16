Главная Новости Спорт Харьковчанки на выезде прервали свою победную серию в 24 матча - одного гола оказалось маловато
16.10.2019  16:15   

Харьковчанки на выезде прервали свою победную серию в 24 матча - одного гола оказалось маловато

Спорным голом и ничьей для харьковчанок закончился в выездной матче 8-го тура Высшей лиги Чемпионата Украины по футболу среди женских команд - последнюю ничью фиксировали еще 5 мая 2019.


://fczh1.com/news

В  Олешках (Херсонская область) состоялся среди женских команд Высшей лиги между командами "Восход" (Старая Маячка) и "Жилстрой-1" (Харьков).

Игра, как и предполагалось, получилась напряженной. "Жилстрой-1" с первых минут завладел игровым преимуществом. Неплохой момент возник на 9 минуте игры, однако, по штрафным ударом от Апанащенко справилась вратарь "Восхода" Сандалова. Долгое время не удавалось забить, но на 23 минуте матча Надежда Кунина, после паса Ворониной, точно закрутила мяч в дальний правый угол от вратаря. 0: 1

Хозяева матча ответили опасным исполнением штрафного на 37 минуте. С левого фланга последовал долгий навес во вратарскую, но Лымарь пробила неточно.

Неожиданность случилась в самом начале второго тайма. Ошиблись защитники харьковской команды и отпустили практически один в один лучшего бомбардира "Восхода" Стець. Санина вовремя вышла из ворот и буквально на линии штрафной парировала удар. Мяч отлетел прямо в ноги Лымарь и и пробила в пустые ворота. Однако, Алексанян самоотверженно останавливает мяч на линии ворот. Добивание, и Санина, которая вернулась в рамку, забирает  мяч под свой контроль. Правда, ассистент арбитра усмотрела в этой ситуации гол и подала сигнал Козорог о взятии ворот. 1: 1

На 50 минуте Воронину снесла в штрафной вратарь "Восхода", но арбитр матча в этом моменте нарушение не нашла. А за несогласие с ее решением желтую карточку получил и тренер команды "Жилстрой-1". Харьковчанки продолжали атаковать, но возможностей для взятия ворот с каждой минутой становилось все меньше и меньше. 

Последние 25 минут "Восход" полностью сел в своей штрафной, защищая хотя бы ничью, а игрокам "Жилстрой-1" так и не удалось раскрыть оборонительные редуты херсонской команды. 1: 1 - ничья, которая прерывает 24-матчевую победную серию харьковской команды (последний раз "Жилстрой-1" играл в ничию 5 мая 2018 с "Жилстрой-2").

Следующие матчи "Жилстрой-1" проведет 18 и 21 сентября с "Ятранню" и "Пантера"

Источник:   Пресс-служба ЖФК Жилстрой-1
 Тэги:  футбол, женский, харьков, серия
 
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