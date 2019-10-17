17.10.2019 13:39

Гребля. Определились победители открытого чемпионата Харьковской области

Награждение победителей Открытого чемпионата Харьковской области по гребле на байдарках и каноэ «Харківська хвиля» состоялось в Детско-юношеской спортивной школе №2.



//sportevents.kharkiv.ua

На открытии турнира выступили барабанщицы и черлидеры. По итогам соревнований, среди харьковчан Денис Черненко занял первое место в старшей категории, Георгий Стеценко одержал победу в категории 2008-2009 г.р., а Георгий Чернигин занял 3-е место в категории 2006-2007 г.р.

Как сообщил президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Харьковской области, тренер харьковских спортсменов Игорь Гармаш, в соревнованиях приняли участие спортсмены в возрасте от 10 лет и старше из Харькова и Харьковской области, а также Днепра, Сум, Киева, Чернигова, Запорожья, Полтавы, Кременчуга, Черкасс, Львова, Кропивницкого.

«Соревнования проводятся уже восьмой год. В этом году федерация утвердила награды не только для спортсменов, но и для их родителей, активно принимавших участие в процессе их подготовки. Им вручат почетные знаки и удостоверения», - отметил Игорь Гармаш.

По словам вице-президента Областной федерации гребли на байдарках и каноэ, депутата городского совета Габриела Михайлова, несмотря на то, что в Харькове нет большой реки, этим видом спортом занимается много детей. Некоторые из них в дальнейшем становятся чемпионами, как Денис Коваленко, который в 2015 году стал призером чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.