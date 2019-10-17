17.10.2019 09:59

Почетный гражданин Харькова провел дуэль взглядов чемпионом по версии IBF

Обладатель титула чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в ночь с 18 на 19 октября будет биться владельцем пояса IBF Артуром Бетербиевым.



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Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) в пятницу, 18 октября, в Филадельфии проведут объединительный поединок в полутяжелом весе. На кону будут стоять титулы боксеров - по версии WBC, который принадлежит украинцу и по версии IBF, которым владеет россиянин.

Этот поединок имеет свою предысторию. Боксеры встретились между собой в рамках любительского турнира "Ahmet Comert Memorial" 15 апреля 2009 года в Стамбуле. Тогда более опытный на тот момент Бетербиев досрочно выиграл – вышедшего на поединок со сломанным носом Гвоздика тренеры сняли после окончания первого раунда.

Бетербиев перешел из любительского в профессиональный бокс в июне 2013 года. До ноября 2017 года он провел 11 поединков, в которых одержал досрочные победы. 11 ноября 2017 года Бетербиев нокаутировал немецкого спортсмена Энрико Келлинга и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

С момента завоевания титула и до поединка с Гвоздиком он успел провести две успешные защиты титула — 6 ноября 2018 года он нокаутировал американца Каллума Джонсона и 4 мая 2019 года победил техническим нокаутом боснийца Радивое Калайджича.

Гвоздик дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2014 года. 17 марта 2018 года проводя свой пятнадцатый профессиональный поединок Гвоздик победил француза Мехди Амара и завоевал титул временного чемпиона по версии WBC. 1 декабря 2018 года Гвоздик вышел в ринг с "полновесным" чемпионом мира по версии WBC Адонисом Стивенсоном и нокаутировал его в 11-м раунде.

С момента завоевания титула и до боя с Бетербиевым украинец провел одну успешную защиту титула, победив техническим нокаутом в 5-м раунде француза Дуду Нгумбу.

На профессиональном ринге впервые о бое конкретно заговорили в июне, а уже в июле боксеры подписали контракт. А ровно за два месяца до боя стали известны дата и место поединка Гвоздик - Бетербиев.

"Это будет великий бой между двумя чемпионами, желающими стать абсолютными чемпионами в полутяжелом весе. Я жду возможности выйти в ринг 18 октября", - заявил Бетербиев после объявления боя.

"Теперь я хочу объединить пояса, и моя миссия начнется с Артура Бетербиева. Это будет увлекательный бой, который принесет удовольствие болельщикам. Фанаты просили устроить наш поединок, и мы это сделаем", - отметил Александр Гвоздик.

В начале октября боксерская промоутерская компания Top Rank опубликовала официальный трейлер поединка Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.

В среду, 16 октября, боксеры провели пресс-конференцию, после чего состоялась дуэль взглядов.

"Это бокс, тут все может быть. Мне кажется, Бетербиев был слегка неосторожен в том бою, но я не питаю надежд, что такое случится в поединке со мной. Тогда Артур просто недооценил противника. Мы в полутяжелой весовой категории, тут любой удар может быть последним, завершающим", - заявил Гвоздик.

"Когда я боксирую, я действительно забываю обо всем, что происходит в моей жизни. Я всегда сосредоточен только на своем бое, даже когда я тренируюсь. Я знаю, что Гвоздик чемпион, поэтому я и дерусь именно с ним. Если я не буду драться с такими парнями, то я не сосредоточусь на том, что они делают. Я хочу бороться со всеми лучшими в моем дивизионе. Сейчас мой оппонент - Александр Гвоздик. Прямо сейчас он - лучший в моем весе. Поэтому сейчас, Гвоздик - единственный, о котором я должен волноваться", - рассказал Бетербиев.