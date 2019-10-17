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17.10.2019  11:21   

Харьковчане стали чемпионами Украины по казацкому бою

Cборная команда Харьковской области заняла первое общекомандное место на чемпионате Украины по «козацькому двобою».


://city.kharkov.ua

Соревнования прошли в спорткомплексе Киевского национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова. В чемпионате соревновались более 700 участников из 16 областей страны. Харьковщину представили 120 спортсменов.

По итогам чемпионата, сборная Харьковской области завоевала 78 первых, 38 вторых, 24 третьих места и заняли первое общекомандное место. 

Отметим, «Козацький двобій» - национальный вид смешанных боевых искусств, включающий разделы свободного боя «Забава», «Борня» и «Герць», которые отличаются степенью контакта.

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, турнир, харьков, казацкий, единоборство
 
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