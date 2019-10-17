17.10.2019 11:21

Харьковчане стали чемпионами Украины по казацкому бою

Cборная команда Харьковской области заняла первое общекомандное место на чемпионате Украины по «козацькому двобою».



://city.kharkov.ua

Соревнования прошли в спорткомплексе Киевского национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова. В чемпионате соревновались более 700 участников из 16 областей страны. Харьковщину представили 120 спортсменов.



По итогам чемпионата, сборная Харьковской области завоевала 78 первых, 38 вторых, 24 третьих места и заняли первое общекомандное место.



Отметим, «Козацький двобій» - национальный вид смешанных боевых искусств, включающий разделы свободного боя «Забава», «Борня» и «Герць», которые отличаются степенью контакта.