17.10.2019 14:18

Тайский бокс. В Харькове состоится финал Кубка Украины

Финал Кубка Украины по тайскому боксу состоится с 18 по 20 октября в Школе высшего спортивного мастерства (ул. Динамовская, 5-а).



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 17 октября, в пресс-центре Харьковского городского совета президент Харьковской федерации таиландского бокса Виталий Высочин, в соревнованиях примут участие 300 спортсменов из 15 областей Украины, в том числе Николаевской, Одесской, Киевской, Донецкой, Сичеславской областей, города Киева и др.

По словам начальника управления по вопросам физкультуры и спорта Константина Курашова, проведение финальных поединков по тайскому боксу позволит Харькову проявить себя и заслужить право претендовать на еще более серьезные турниры.

«Традиции тайского бокса в Харькове очень сильны, у нас один из самых опытных тренерский состав. Мы надеемся, что успешно проведем финал Кубка, и в следующем году нам доверят провести в Харькове чемпионат Украины», - отметил Константин Курашов.

О том, что в Харькове создана одна из сильнейших школ тайского бокса не только в Украине, но и за ее пределами, отметил и главный тренер сборной команды Украины по тайскому боксу, вице-президент Украинской национальной федерации таиландского бокса Павел Евтушенко. По его словам, недавно состав сборной пополнился двумя молодыми харьковскими спортсменами - Никитой Гончаренко и Евгением Батюком, которые стали чемпионами мира среди юниоров 2019 года в Турции.

«Харьков – одна из серьезных кузниц таиландского бокса. Родоначальником харьковской школы является тренер Владимир Цуканов. Он создает стиль и направление этого вида спорта, которое очень конкурирует на мировом уровне. Мне было очень приятно работать с харьковскими ребятами, которые одержали победу на чемпионате мира. Они знают, что такое нагрузка и как выдерживать все трудности, и все это, в том числе, заслуга работы тренера», - подчеркнул Павел Евтушенко.

Торжественное открытие финала Кубка Украины по тайскому боксу состоится 18 октября, начало - в 12:00.

19 октября в рамках соревнований состоятся полуфинальные поединки, а 20 октября – финалы. Начало поединков – в 10:00.