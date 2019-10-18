18.10.2019 09:51

Почетный гражданин Харькова ночью 18 октября проведет бой за два титула в полутяже и за неофициальное звание лучшего боксера дивизиона

Гвоздик - Бетербиев: анонс и прогноз на бой, имеющий интересную предысторию - соперника харьковчанина в борьбе за чемпионский титул уже дважды побеждал другой украинец, но в другом весе.



://isport.ua/boxing

Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) в пятницу, 18 октября, в Филадельфии проведут объединительный поединок в полутяжелом весе. На кону будут стоять титулы боксеров - по версии WBC, который принадлежит украинцу и по версии IBF, которым владеет россиянин.

Неофициально говорится, что победитель поединка Гвоздик - Бетербиев станет первым номером дивизиона, поскольку Сергей Ковалев уже возрастной и ему тяжело тягаться с молодыми, а еще один чемпион Дмитрий Бивол в последних боях не впечатляет.

Поединок Гвоздика с Бетербиевым имеет свою предысторию. Боксеры встретились между собой в рамках любительского турнира "Ahmet Comert Memorial" 15 апреля 2009 года в Стамбуле. Тогда более опытный на тот момент Бетербиев досрочно выиграл – вышедшего на поединок со сломанным носом Гвоздика тренеры сняли после окончания первого раунда.

Оба боксера имеют за плечами успешную любительскую карьеру – Гвоздик выступал в категории до 81 кг, где завоевал бронзу Олимпийских игр 2012 года, а Бетербиев в этой же категории выигрывал на чемпионатах мира серебро (2007 год) и золото (2009 год), но дальше перешел в тяжелый вес (91 кг) и там дважды на его пути вставал Александр Усик, который выиграл у Бетербиева и на чемпионате мира 2011 года, и на Олимпиаде 2012 года.

Бетербиев перешел из любительского в профессиональный бокс в июне 2013 года. До ноября 2017 года он провел 11 поединков, в которых одержал досрочные победы. 11 ноября 2017 года Бетербиев нокаутировал немецкого спортсмена Энрико Келлинга и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

С момента завоевания титула и до поединка с Гвоздиком он успел провести две успешные защиты титула — 6 ноября 2018 года он нокаутировал американца Каллума Джонсона и 4 мая 2019 года победил техническим нокаутом боснийца Радивое Калайджича.

Гвоздик дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2014 года. 17 марта 2018 года проводя свой пятнадцатый профессиональный поединок Гвоздик победил француза Мехди Амара и завоевал титул временного чемпиона по версии WBC. 1 декабря 2018 года Гвоздик вышел в ринг с "полновесным" чемпионом мира по версии WBC Адонисом Стивенсоном и нокаутировал его в 11-м раунде.

С момента завоевания титула и до боя с Бетербиевым украинец провел одну успешную защиту титула, победив техническим нокаутом в 5-м раунде француза Дуду Нгумбу.

Если Бетербиева сильно критикуют за избегание соперников с громким именем, то Гвоздик уже побеждал бывших претендентов на титул Наджиба Мохаммеди, Томми Карпенси и Айзека Чилембу, крепкого Юниески Гонсалеса, а главное – многолетнего чемпиона Адониса Стивенсона.

Сейчас многие говорят, что Бетербиев – самый слабый из чемпионов в полутяжелом весе, но скорее он самый недооцененный, поскольку реальных соперников, которые бы его проверили, в карьере Артура еще не было. Поэтому в данный момент шансы Бетербиева и Гвоздика близки к 50 на 50.

Каждый из боксеров обладает сильным ударом и имеет неплохие шансы победить досрочно, причем оба падали в боях с не самыми сильными соперниками. Оба проявляли характер и показывали способность переламывать ход неудачно складывавшихся поединков. Но при этом оба понимают, с кем придется встретиться и нельзя исключать тактического поединка в 12 раундов.

С россиянином Гвоздику придется "фехтовать", нанося резкие и быстрые удары, при этом используя постоянное движение, чтобы не стать стационарной мишенью для Бетербиева. У того сильный удар и нельзя под него подставляться. Бетербиев, вероятно, станет задавать высокий темп, постоянно сближаться, пытаясь перевести бой в обмен ударами. Александру нужно быть осторожным, но в тоже время агрессивным, чтобы не проиграть бой по очкам, нужно "забирать" себе раунды, не откладывая все на концовку поединка.

Если говорить о прогнозе на бой, то хочется верить, что тренер Гвоздика Тедди Атлас придумает, как правильно провести бой, а Гвоздик реализует этот план. У Бетербиева есть сильный удар, но у предыдущих соперников Гвоздика также он был. Особенно это касается Адониса Стивенсона. У Бетербиева на профессиональном ринге таких соперников как Гвоздик все таки не было. Поэтому преимущество отдадим украинцу, но бой должен быть интересным, поэтому пропускать его нельзя.

Напомним, что бой состоится 18 октября в Филадельфии на арене Liacouras Center.