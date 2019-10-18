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18.10.2019  11:21   

Харьковские парашютисты стали рекордсменами мира

Харьковские спортсмены-парашютисты в составе международной команды установили в США новый мировой рекорд.


://city.kharkov.ua

Как сообщается на сайте Харьковского аэроклуба им. В. С Гризодубовой, украинские спортсмены-парашютисты стали рекордсменами мира новой сетки рекордов – «Большие формации с перестроением с полным роспуском». В команду вошли 130 спортсменов, из них четверо украинцев - харьковчане Илья Балашов, Александр Пелехов, Ярослав Штыкер и киевлянка Марина Мчедешвили. Парашютисты в воздухе собрали большую формацию и полностью перестроили ее в свободном падении.

Рекорд был установлен 14 октября на аэродроме Перрис (Калифорния, США). Судьи международной категории зарегистрировали достижение «First Total Break Sequential World Record 130-way 2 points». Парашютисты установили рекорд с первой попытки. 

Отметим, прыжки выполнялись с 13 по 18 октября в рамках третьего этапа международного спортивного проекта «Sequential Games». Первый этап прошел в апреле в Португалии, второй - в конце июля - в начале августа на аэродроме «Коротич» Харьковского аэроклуба.

Источник:   ХГС
 Тэги:  харьков, парашют, рекорд, мир, клуб
 
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