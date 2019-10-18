18.10.2019 17:27

Харьковчанин, отправивший профи-боксера в кому, порадовался полному восстановлению соперника

Александр ГВОЗДИК: «Я очень рад, что Стивенсон здоров и в порядке»



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Харьковский боксер Александр Гвоздик в своем предпоследнем к этому моменту поединке разобрался с Адонисом Стивенсоном, которому понадобилась срочная медицинская помощь.

По данным канадского таблоида Montreal Journal, в качестве меры предосторожности боксёра ввели в состояние медикаментозной комы, чтобы уменьшить отёк головного мозга из-за кровоизлияния и снизить риск непоправимых последствий после боя.

Какое-то время боксер находился в коме, однако к ояередному бою харьковчанина сумел выздороветь. В ринг 42-летний Стивенсон больше не вернется, но Гвоздик доволен тем, что с Адонисом все в порядке.

«Я очень рад, что Стивенсон здоров и в полном порядке. Насколько я знаю, он полностью восстановился. Я рад, что теперь у меня нет чувства вины».

«Конечно, эта ситуация немного испортила празднование. В боксе такое случается, и моей вины здесь не было. Возможно, это случилось из-за его возраста или еще чего-то».

«Хотелось, чтобы с ним все было в порядке», - сказал Гвоздик.