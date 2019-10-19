Главная Новости Спорт Харьковский боксер поражения от Бетербиева отправился в больницу Филадельфии
19.10.2019  11:34   

Харьковский боксер поражения от Бетербиева отправился в больницу Филадельфии

Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после поражения техническим нокаутом в бою за два пояса от россиянина Артура Бетербиева был вынужден отправиться в больницу на обследование.


Гвоздик - Бетербиев / toprank.com

Об этом сообщил спортивный обозреватель ESPN Дэн Рафаэль в своем Twitter.

"Когда мы уходили с арены, Гвоздик садился в машину скорой помощи. Отправился в больницу в качестве меры предосторожности", - написал Дэн Рафаэль.

Фото: Twitter

Напомним, что бой был остановлен в 10 раунде. Александр Гвоздик проиграл техническим нокаутом. Артур Бетербиев таким образом не только сохранил сохранил пояс IBF, но и получил чемпионский пояс WBC.

Судьи отдавали победу Гвоздику: в фатальный раунд Александр входил лидером на двух из трех судейских записках.

 О самом  бое стало известно в июле этого года. У Бетербиева сообщили, что из всех соперников только Гвоздик решил принять вызов.

Тэги:  бокс, харьков, поражение, пояс
 
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