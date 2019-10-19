Харьковский боксер поражения от Бетербиева отправился в больницу Филадельфии

Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после поражения техническим нокаутом в бою за два пояса от россиянина Артура Бетербиева был вынужден отправиться в больницу на обследование.
Об этом сообщил спортивный обозреватель ESPN Дэн Рафаэль в своем Twitter.
"Когда мы уходили с арены, Гвоздик садился в машину скорой помощи. Отправился в больницу в качестве меры предосторожности", - написал Дэн Рафаэль.
Фото: Twitter
Напомним, что бой был остановлен в 10 раунде. Александр Гвоздик проиграл техническим нокаутом. Артур Бетербиев таким образом не только сохранил сохранил пояс IBF, но и получил чемпионский пояс WBC.
Судьи отдавали победу Гвоздику: в фатальный раунд Александр входил лидером на двух из трех судейских записках.
О самом бое стало известно в июле этого года. У Бетербиева сообщили, что из всех соперников только Гвоздик решил принять вызов.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Бабье лето еще задержится на несколько дней.
День знаменателен тем, что в эту дату заканчивались войны и наступил биржевой крах, доказавший несовершенство рыночной экономики и ее хрупкость и уязвимость
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