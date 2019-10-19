19.10.2019 17:17

Шахтер перед Динамо одержал в Харькове разгромную победу - 6:0

Со счетом, который более привычен для тенниса, чем для футбола - 6:0 донецкий "Шахтер" "разбил" в Харькове дебютанта украинской футбольной Премьер-Лиги команду "Колос" из Коваливки Киевской области.



://facebook.com

Этим матчем начался заключительній - 11-й тур первого круга чемпионата Украины.

Первый круг "Шахтер" прошел, обыграв всех соперников, и, набрав, соответственно, 33 очка из 33 возможных.

В прошлом туре УПЛ "Колос" крупно уступил "Динамо" со счетом 0:4 (хоть и с судейскими оговорками). У команды Руслана Костышина были почти две недели на восстановление, но сегодняшний поединок с "Шахтером" принес им еще меньше позитива.

"Шахтер", который сейчас вовсю готовится к 3-му туру Лиги чемпионов, бодро начал поединок и открыл счет уже на 5-й минуте. Это Мораес оказался расторопнее Парамонова и подстерег отскок после выноса Костышина и рикошета от Тайсона. Выход один на один был реализован технично - 1:0. Казалось, "Колос" смог отодвинуть игру от своих ворот, но на табло удвоилось 21 минуту спустя. Это Коноплянка обыгрался с Тайсоном на левом фланге и по-фирменному пробил в правый угол обводящей "полузмеей" - 2:0!

Тут уж "Колос" рассыпался окончательно. Дело до разгрома довел получивший свой шанс Додо, когда совершил сольный проход по левому краю, обыграв двоих - все увенчалось ударом над голкипером. 3:0, и когда казалось, что хуже для гостей уже некуда, подключился Тайсон. Бразилец оформил дубль за две минуты - сперва сильно и точно пробил после скидки от Тете, а затем "прошил" голкипера с острого угла ударом справа.

5:0, и ясно, что в такой ситуации второй тайм превратился в формальность. Шестой гол "Шахтер" все-таки забил - это Мораес оформил дубль на 61-й минуте, когда смело двинулся атаковать по центру и завершил эпизод точным ударом в правый угол. Но счет вполне мог быть двузначным - тут уж надо благодарить голкипера "Колоса" Яшкова, который выручал как только мог.

6:0 - "Шахтер" с теннисным счетом провел генеральную репетицию перед загребским "Динамо". А заодно выиграл 11 матчей из 11-ти, идеально отыграв первый круг.